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"У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали? Мы пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг — конкретное имя мы назовем или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси", заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Marija Zacharova
Marija Zacharova
© AP / Scanpix

"А учитывая, что всем этим занимается дама с польским гражданством (имеется в виду генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки), и учитывая позицию Польши, может быть мы не ограничимся только американским. Посмотрим", – добавила Захарова.

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bbcrussian.com
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