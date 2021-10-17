Спикер Госдумы РФ Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях. "Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет", - пояснил спикер свою позицию в посте, обнародованном в его Telegram-канале в воскресенье, 17 октября.

В качестве примеров спорных, по его мнению, лауреатов, Володин привел бывшего президента СССР Михаила Горбачева, политика из Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, экс-президента США Барака Обаму и премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда Али. По словам спикера Госдумы РФ, правление Горбачева "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР", что "не имеет отношения" к "мирному процессу".

"Дискредитация премии"

Аунг Сан Су ЧЖИ, напомнил Володин, ООН обвинила в 2018 году в геноциде народа рохинджа, Обама вообще получил премию авансом, хотя годы его правления были омрачены вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке, а Абий Ахмед Али "развязал гражданскую войну у себя в стране". "Там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер", - констатировал политик.

По мнению Володина, Нобелевская премия "дискредитирована" такими решениями. "Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", - заявил он.

8 октября Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира". Муратов заявил, что намерен перевести свою часть премии фонду "Круг добра", помогающему детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, на поддержку российских СМИ-"иноагентов" и фонд помощи хосписам "Вера".