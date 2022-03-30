На фоне конфликта с Западом по поводу намерения России поставлять газ исключительно за рубли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду, 30 марта, призвал значительно расширить перечень товаров, экспортируемых за российскую валюту. В ответ на отказ стран "большой семерки" расплачиваться за российский газ рублями он предложил экспортировать за рубли не только газ, но и удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

Европейским политикам следует "перестать искать оправдания", у стран Европы "есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях", подчеркнул Володин. "Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валюта. Если хотите получать газ - ищите рубли. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - сказал спикер российской Госдумы.

"Нет оплаты - нет газа"

Накануне с похожими заявлениями выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя отказ ЕС от оплаты российского газа в рублях, он заявил: "Нет оплаты - нет газа".

На фоне западных санкций президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от "недружественных" стран (стран, которые ввели санкции против России - Ред.) в рублях. Страны "большой семерки" и Евросоюз отказались выполнять это требование. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с Путиным, в частности, заявил, что считает невозможной для западных покупателей газа оплату в рублях.

29 марта агентство Reuters сообщило, что поставки российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через компрессорную станцию "Мальнов" на польско-германской границе прекратились. Причины этого названы не были.