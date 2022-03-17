В среду, 16 марта, Путин по видеосвязи принял участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. После этого Кремль опубликовал президентский указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации". Также Путин пообещал поднять пенсии и зарплаты бюджетников.

Но начал он с комментариев о войне.

О ходе войны

"Спецоперация" идет успешно и по плану. "Пронацистский режим" в Киеве мог создать ядерное оружие. Россия сорвала планы Киева, который хотел развязать войну. Российские военные "делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов".

О "пятой колонне"

"Они [Запад] и сейчас, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, превратить в слабую зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить — в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас. Безусловно, они будут делать ставку на так называемую "пятую колонну". На нацпредателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живёт не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию".

"Убеждён. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы".

Об экономике России

Инфляция и безработица вырастут, "наша задача — минимизировать подобные риски".

США и ЕС фактически объявили дефолт России.

"Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции".

Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок: нужно вкладывать средства в свою собственную страну.

Российская экономика адаптируется к новым реалиям.

О санкциях

"Их цель — нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России".

Санкции "бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком".

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, потери среди гражданского населения Украины с 24 февраля по 15 марта включительно составили 726 человек убитыми (в том числе 52 ребенка) и 1174 ранеными.

В ООН считают, что фактические цифры погибших и раненых будут значительно выше, поскольку информация поступает с задержкой, а многие сообщения еще ожидают подтверждения.