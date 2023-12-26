Создателя "Масяни" Куваева объявили в розыск в России

Создатель мультсериала "Масяня" Олег Куваев объявлен в розыск в России. На соответствующую информацию в базе данных МВД РФ обратило внимание издание "Верстка" во вторник, 26 декабря.

В октябре против Куваева было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против государства. По данным петербургских СМИ, поводом послужил эпизод "Масяни", в котором главная героиня объясняет российским солдатам, как сдаться в плен через украинский проект "Хочу жить".

22 декабря Минюст РФ внес Олега Куваева в реестр "иностранных агентов". В данный момент мультипликатор проживает в Израиле.

В розыске - еще один мультипликатор и экс-депутат