"Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", - говорится в обращении.
Также отмечается, что компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию - обеспечения надежных поставок энергии для потребителей всего мира. "ЛУКОЙЛ в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей", - подчеркивает НК.
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