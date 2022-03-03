"Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", - говорится в обращении.

Также отмечается, что компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию - обеспечения надежных поставок энергии для потребителей всего мира. "ЛУКОЙЛ в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей", - подчеркивает НК.