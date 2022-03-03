aA
Решение о ликвидации сайта и радиоканала "Эха Москвы" было принято большинством голосов Совета директоров.
Aleksejus Venediktovas
Aleksejus Venediktovas
© Reuters / Scanpix

Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов принял решение ликвидировать радиоканал и сайт, сообщается на сайте "Эха Москвы" в четверг, 3 марта.

Дальнейших подробностей, касающихся причин этого шага, на момент публикации материала DW, не сообщалось.

Ранее, 1 марта, Роскомнадзорзаблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти.

Статьи по теме:
"Эхо Москвы" отключили от эфира, сайты радиостанции и "Дождя" заблокированы в России

Генпрокуратура обвинила оба СМИ в распространении "ложной информации" о сущности и форме российского военного вторжения в Украину, способах ведения боевых действий, потерях в рядах российской армии, обстрелах украинских городов, жертвах среди гражданского населения, а также в "призывах к организации массовых мероприятий" в РФ.

Оба СМИ сообщили тогда, что намерены обжаловать решение о блокировке в суде.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi filmai pagal tikras istorijas: dabartinių įvykių šviesoje įgaus kitokią prasmę

Delfi Plius Mantas Liekis

Natūralūs būdai kovoti su skydliaukės problemomis: teks peržvelgti ne tik lėkštės turinį, bet ir savo rutiną

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Giedrius Drukteinis

51 gyvenimo tiesa, kurios mes nenorime pripažinti

Delfi Plius Media Briefing

Revolut chief: accusations constructed under false statements and unrelated facts

TOP новостей

Премьер Литвы о неприятных новостях: акты вандализма помогают Кремлю создавать искусственные истории

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг на...

Ukraina

Война в Украине. Херсон под контролем российских военных, переговоры Украины и РФ

Противостояние российской агрессии со стороны...

"Delfi. Главное": война и переговоры - о происходящем в Украине и Беларуси сегодня Как взрослым говорить с детьми о войне?

Российские военные продолжают наносить удары по...

Сюрприз от мэра Вильнюса: посольство России будет стоять на улице Героев Украины

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 3 марта сообщил в...

Parduotuvė Kijeve Parduotuvė Nova Kijeve, įmonės Facebook nuotr. Parduotuvė Nova Kijeve, įmonės Facebook nuotr. Parduotuvė Nova Kijeve, įmonės Facebook nuotr. Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos

Работающие в Украине предприниматели: осталась четверть работников, на работу они идут, как герои

Неделю назад литовский бизнес в Украине еще...