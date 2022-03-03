Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов принял решение ликвидировать радиоканал и сайт, сообщается на сайте "Эха Москвы" в четверг, 3 марта.

Дальнейших подробностей, касающихся причин этого шага, на момент публикации материала DW, не сообщалось.

Ранее, 1 марта, Роскомнадзорзаблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти.

Генпрокуратура обвинила оба СМИ в распространении "ложной информации" о сущности и форме российского военного вторжения в Украину, способах ведения боевых действий, потерях в рядах российской армии, обстрелах украинских городов, жертвах среди гражданского населения, а также в "призывах к организации массовых мероприятий" в РФ.

Оба СМИ сообщили тогда, что намерены обжаловать решение о блокировке в суде.

Телеканал "Дождь" приостанавливает свою работу

Работа телеканала "Дождь", внесенного в России в реестр СМИ-иноагентов и на днях заблокированного, временно приостановлена, сообщает Русская служба Би-би-си.

Об этом сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева. По ее словам, дневной выпуск новостей 3 марта "был последним в этом сезоне".

"Мы временно приостанавливаем работу в сложившихся обстоятельствах, – сказала Синдеева. – Мы очень надеемся, что вернемся в эфир".

На этой неделе "Дождь" был заблокирован Роскомнадзором по просьбе генпрокуратуры за "распространение фейков” о военной операции России в Украине.