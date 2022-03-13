Сотням самолетов из РФ может грозить задержание за рубежом

Авиационные власти Бермудских островов с 23.59 12 марта по местному временианнулируют летные сертификаты всех зарегистрированных на этой заморской территории Великобритании самолетов российских авиакомпаний. В результате лайнерам, которые будут находиться в зарубежных аэропортах к этому сроку, могут запретить покинуть их и вернуться в РФ. Об этом сообщается в субботу, 12 марта, на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) указано, что "международные санкции в отношении авиационного сектора существенно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", имеющих бермудскую регистрацию. В связи с этим BCAA "не может с уверенностью утверждать", что лайнеры российских авиакомпаний с бермудской регистрацией "пригодны для полетов", говорится далее в документе.

Самолеты с иностранной регистрацией переводят в российский реестр

Поскольку сейчас активно идет процесс перевода в российский реестр самолетов с иностранной регистрацией, точное количество лайнеров, которым грозит задержание за рубежом, назвать трудно, отмечают в АТОР. Между тем информагенство "Интерфакс" пишет со ссылкой на данные консалтингового агентства IBA, что речь идет о 745 воздушных судах.

По данным Минтранса РФ от 11 марта, в иностранных реестрах числятся более половины самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж. Поскольку большая часть гражданской авиатехники в России принадлежит иностранным лизингодателям, существует высокий риск ареста или задержания судов, указали в ведомстве.