Сотни тысяч рублей и реклама в телевизоре. Как Россия активизирует вербовку новых солдат

Людей пытаются привлечь с помощью различной агитации. Например, боты в социальной сети „ВКонтакте“ начали оставлять комментарии к различным постам с призывами „отомстить“ и „сражаться за Курск“.

Сказалась и ситуация в Курской области. Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне этих событий россияне стали активнее подписывать контракты с Минобороны. Вторят ему и представители регионов. Так, начальник пункта отбора в Курске подполковник Вячеслав Бобренев сообщил о трехкратном росте желающих: от 4-5 человек за сутки до 10-15 в последнюю неделю. Подобное заявление до этого сделали и в Костромской области.

Российские власти с середины июля стали активнее рекламировать по телевизору и в социальных сетях контрактную службу — это совпало с окончанием весеннего призыва. Параллельно регионы увеличивают объемы выплат потенциальным солдатам.

Подогревает интерес к контрактной службе и государственное телевидение, где корреспонденты наперебой рассказывают о „толпах желающих“ пойти на войну и описывают льготы для новоиспеченных военных.

Лидером в этой гонке стала Москва , которая в июле неожиданно установила рекордную выплату в 1,9 млн рублей и обновила свой сайт по набору контрактников. Дополнительно продвигать набор именно в Москве взялся известный пропагандист Владимир Соловьев в своем популярном телеграм-канале.

Но все же основной инструмент привлечения новых контрактников — это выплаты. Больше половины российских регионов этим летом увеличили такие выплаты и продолжают это делать до сих пор. Дополнительно этот процесс подогрел Владимир Путин, повысив в конце июля 2024 года федеральную выплату в два раза.

31 июля Путин своим указом больше чем в два раза поднял федеральную выплату тем, кто отправится на войну в период с 31 июля до конца года — до 400 тыс. рублей в месяц. Прежнюю выплату, 195 тыс. рублей, он ввел почти два года назад, вскоре после начала „частичной“ мобилизации в России.

Но то, о чем федеральные СМИ и реклама умалчивают, — так это предполагаемая нехватка рук на фронте, про которую хором твердят западные аналитики и которую робко признают редкие прокремлевские комментаторы, как недавно Юрий Котенок, который писал о „нехватке квалифицированного личного состава“.

Во „ВКонтакте“ можно найти сотни объявлений о контрактной службе для женщин-медиков, и в некоторых регионах эти объявления даются властями официально. Прежде женщины в такой агитации практически не упоминались.

В своем новом указе российский президент также „рекомендовал“ региональным властям платить новым контрактникам столько же. По подсчетам Би-би-си, как минимум 27 регионов оперативно ответили на его призыв, подняв единоразовую региональную выплату до 400 тысяч и больше.

Но при этом примерно в 10 регионах, включая Хакасию и Архангельскую область, далеки до рекомендованной суммы и платят 50 и 100 тысяч рублей соответственно (по данным на 15 августа). Возможно, это связано с их региональными бюджетами, которые на протяжении нескольких лет остаются дефицитными.