Соратники Навального: Суровикин "обогатился" на войне в Сирии

В опубликованном расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждается, что эта компания добывает в Сирии фосфаты. Суровикин был командующим российскими войсками в Сирии. Соратники Навального делают вывод, что он "обогатился", защищая бизнес-интересы Тимченко.
Этот вывод они делают, изучив счета компнаии жены генерала Анны Суровикиной. Её бизнес получила от компании Тимченко и от жены одного из его топ-менеджеров кредиты на сумму 129 миллионов рублей.
Команда Навального считает, что эти деньги не могут объясняться бизнес-логикой и "больше всего похожи на взятки".
Из последней официальной декларации Суровикиных следует, что с 2017 по 2019 год генерал заработал суммарно 30,9 миллиона рублей, а его супруга – 19,7 миллиона. После 2019 года Минобороны засекретило сведения о доходах руководства армии.
В ноябре Росреестр засекретил данные об имуществе семьи Суровикина. В сегодняшнем расследовании Навального говорится, что доступ ограничен и к налоговой информации о бизнесе жены генерала.
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