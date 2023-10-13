Соратники Навального сообщили об обысках у адвокатов, которые защищали его и активистов ФБК

Как пишет Иван Жданов , следственные действия по делу об участии в «экстремистском сообществе» (власти России считают таковым ФБК) проходят у адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Жданов уточнил, что Сергунина задерживают.

«Безусловно, всё это шаги по полной изоляции Навального», — отмечает Жданов, вспоминая, что в ближайшее время должны этапировать в колонию особого режима, в которых содержатся самые опасные преступники. Кроме того, политика должны перевести в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Это самое строгое из возможных наказаний в колониях любого режима. До этого к Навальному уже применяли СУОН (строгие условия отбывания наказания), неоднократно сажали в ШИЗО (штрафной изолятор) и ПКТ (помещение камерного типа).