Соратники Навального сообщили об обысках у адвокатов, которые защищали его и активистов ФБК

 
The Insider
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: EPA - ELTA

Соратники политика Алексея Навального сообщили об обысках у адвокатов, которые в разное время защищали его и активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Как пишет Иван Жданов, следственные действия по делу об участии в «экстремистском сообществе» (власти России считают таковым ФБК) проходят у адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Жданов уточнил, что Сергунина задерживают.

«Безусловно, всё это шаги по полной изоляции Навального», — отмечает Жданов, вспоминая, что в ближайшее время должны этапировать в колонию особого режима, в которых содержатся самые опасные преступники. Кроме того, политика должны перевести в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Это самое строгое из возможных наказаний в колониях любого режима. До этого к Навальному уже применяли СУОН (строгие условия отбывания наказания), неоднократно сажали в ШИЗО (штрафной изолятор) и ПКТ (помещение камерного типа).

Российские правоохранительные органы пока никак не комментировали обыски у адвокатов Навального.

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