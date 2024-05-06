Соратники Навального опубликовали видео интерьеров "дворца Путина"

Соратники Навального утверждают, что дворец был пострен лично для Путина. В реакции на опубликованное в январе 2021 года расследование друг российского президента, бизнесмен Аркадий Ротенберг, заявил, что здание принадлежит ему, и там после ремонта будет открыт апарт-отель. Однако, как выяснил ФБК, никакого апарт-отеля в дворце на мысе Идокопас так и не появилось, хотя ремонт уже закончен. "Мраморные полы начищены, мебель расставлена, изысканный декор и отделка готовы. Только это как было дворцом Путина, так и осталось", - говорится в новом расследовании, опубликованном на сайте Навального и в ютьюбе.