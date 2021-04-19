Мы посоветовались с коллегами, мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы, пишет Медуза.

Милов добавил, что активно занимается международными связями. ”Сейчас это суперважно, потому что во многом от международной реакции зависит судьба Алексея Навального”, — отметил он.

После январских митингов в поддержку Алексея Навального, которого отправили в колонию по делу ”Ив Роше”, уголовное преследование и давление на сотрудников ФБК усилилось. Юрист ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, лечащий врач Анастасия Васильева и другие соратники политика стали фигурантами ”санитарного дела”. Леонида Волкова, возглавлявшего сеть штабов Навального, обвинили в вовлечении подростков в протесты. Сам ФБК и региональные штабы Навального прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.

21 апреля соратники Навального намерены провести новый общероссийский митинг в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии Покрова.