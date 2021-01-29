Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил главе региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении подростков в несанкционированную акцию. Он объявлен в розыск, говорится в сообщении, обнародованном на сайте СКР в пятницу, 29 января.

Еще точнее, Волкову вменяют в вину "склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий". За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Призывы к несовершеннолетним



"В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях", — говорится в сообщении. В СК подчеркнули, что выводы следствия подтверждены результатами лингвистического исследования. Об уголовном деле в отношении Волкова стало известно 28 января.

После митингов 23 января, проходивших под лозунгом "Свободу Навальному!", Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении участников протестных акций и сторонников арестованного оппозиционера. В числе прочего, открыто несколько дел о насилии против сотрудников правоохранительных органов. Следователи также расследуют дело о нарушении карантина по коронавирусу в Москве — по данным городских властей, в акции участвовали 19 человек, больных COVID-19.

Арест Алексея Навального



Алексей Навальный был задержан вечером 17 января по прилете в Москву из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". На следующий день он был арестован до 15 февраля и помещен в СИЗО "Матросская тишина" по обвинению в нарушении условного срока наказания по делу "Ив Роше". В ближайшее время должен состояться суд, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока Навального на реальный.

23 января по призыву оппозиционера почти в 120 городах России прошли массовые акции протеста против ареста Навального. Правоохранительных органы задержали несколько тысяч человек. На 31 января в России намечены новые массовые акции в поддержку Навального.