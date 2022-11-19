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В Ленинградской области на газозаправочной станции во Всеволожском районе произошел взрыв.
Sprogimas netoli Sankt Peterburgo
Sprogimas netoli Sankt Peterburgo
© twitter

Столб огня был виден на большом расстоянии, фото и видео в соцсетях выкладывают очевидцы.

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, взрыв произошел на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он также заявил, что пожарные и спасатели уже ликвидируют пожар. "Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", – написал Дрозденко.

Телеграм-канал "Mash на Мойке" утверждает, что ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут, чтобы жители не остались без отопления, а давление на магистральном газопроводе снизили.

Причины инцидента пока неясны. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

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Радио Свобода

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