Солдата США задержали во Владивостоке по обвинению в краже

Военнослужащий армии США был задержан в России по обвинению в краже, сообщил американский телеканал NBC вечером в понедельник, 6 мая. Как рассказала корреспондентка телеканала Кортни Кьюб на своей странице в соцсети X, солдат был дислоцирован на базе США в Южной Корее и "поехал в Россию по собственной инициативе".



Между тем Telegram-канал Shot, который считают близким Кремлю, уточняет без указания источника, что речь идет о 34-летнем штаб-сержанте армии США Гордоне Блэке. Он "должен был отправиться в Техас для прохождения дальнейшей службы в Форт Кавазос", говорится в посте. "Но что-то пошло не так, и Блэк оказался на территории российского города Владивостока, где обокрал женщину и был задержан сотрудниками полиции. Сейчас он находится в местном СИЗО в ожидании приговора", - утверждают журналисты.