Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что 39-летний Сноуден получил паспорт и присягнул на верность России.
Уже сообщалось, что в сентябре президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Сноудену, который проживает в России с момента утечки информации о шпионских программах США в 2013 году.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian серию секретных материалов о шпионских программах спецслужб США.
Сноудену грозит уголовное преследование в США за эти деяния
После утечки секретных документов он сначала выехал из США в Гонконг, а затем в Москву, где, как он сам утверждает, пробыл в транзитной зоне аэропорта 40 дней.
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