По словам собеседников российского агентства, при принятии окончательного решения насчет проведения мероприятия будет учитываться, в частности, ситуация в ходе войны в Украине.
"Ежегодная большая пресс-конференция... Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года", - выяснило агентство.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что до конца текущего года планируется оглашение президентом послания Федеральному собранию, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента ранее говорил, что сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию и проведения "прямой линии" будут подстраивать под "весьма динамичный" график российского лидера.
Напомним, Владимир Путин в предыдущий раз выступал с посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021-го.
Стоит отметить, что, начиная с 2012 года, президент РФ в декабре проводил большую пресс-конференцию и якобы отвечал на вопросы россиян.
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