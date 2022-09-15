Несмотря на санкции Запада, производство "готовых металлических изделий" в России в июле выросло почти на 30% по сравнению с годом ранее - после резкого снижения в предыдущие месяцы, сообщило в четверг, 15 сентября, агентство Bloomberg. По его оценкам, военное производство, по всей видимости, способствует подъему промышленности в РФ, помогая экономике развиваться лучше, чем говорилось в прогнозах аналитиков на фоне санкций. Успешно растет и выпуск "прочих транспортных средств и оборудования". К ним относятся корабли, самолеты и бронетехника, отмечает агентство.

Переход на 12-часовой рабочий день

Июльские данные подтверждают, что госзаказы в военно-промышленном комплексе поддерживают российское производство, указала эксперт Oxford Economics Татьяна Орлова. По информации Bloomberg, на "Уралвагонзаводе" сотрудники, занятые в оборонном производстве, перешли на 12-часовой рабочий день, а также могут по желанию работать и в восьмичасовую смену по субботам. "Если бы не война, показатели обрабатывающей промышленности были бы намного хуже", - считает Орлова.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о специальных экономических мерах для армии. Он предполагает, что власти имеют право установить режим, при котором граждане должны работать для нужд армии по выходным и ночью без компенсаций.

Получить точные данные об экономике РФ стало еще сложнее после того, как правительство перестало публиковать некоторые ключевые статистические данные и больше не раскрывает ежемесячные показатели, не представляя расходы по различным статьям бюджета, включая оборону, констатирует Bloomberg.

Вместе с тем издание пишет, что экономический подъем оборонной промышленности, вероятно, окажется недолгим, особенно если произойдет отток рабочей силы от других секторов, а санкции ослабят российскую военную машину, лишив ее компонентов и технологий. При этом - не факт, что Россия сможет удовлетворить собственные потребности, особенно если бои в Украине перерастут в войну на истощение.

Кох: Мобилизационная экономика не является панацей от кризиса

Ранее, 1 сентября, бывший вице-премьер правительства России Альфред Кох заявил, что не считает советский миф, что мобилизационная экономика является панацеей от кризиса, верным.

"И я думаю, что пусть не Путин, но хотя бы Набиуллина это хорошо понимают, поэтому и не дают перевести экономику в мобилизационное состояние. Можно как угодно контролировать индустрию вооружения, но торговля и сельское хозяйство в России рыночные, и это хорошо, это сильно снижает риски голода. По сути, правильный ответ на любой кризис - это увеличение рыночности, а мобилизационные рельсы - это тупик", - подчеркнул Альфред Кох в Вильнюсе.