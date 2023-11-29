СМИ: въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать "соглашение о лояльности"

«Согласие о лояльности» — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — цитирует государственное агентство законопроект.

Согласно этому проекту, по данным ТАСС, в период пребывания (проживания) на территории России иностранцам будет запрещено:

препятствовать деятельности органов публичной власти России;

дискредитировать государственную политику России, органов публичной власти и их должностных лиц;

отрицать представления о браке как союзе мужчины и женщины;

пропагандировать «нетрадиционные сексуальные отношения»;

распространять сведения, направленные «на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;

небрежно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;