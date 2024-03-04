СМИ: В Самарской области подорван железнодорожный мост

В Самарской области произошел подрыв железнодорожного моста, сообщают утром в понедельник, 4 марта, региональные и федеральные российские СМИ.

По данным онлайн-издания 63.ru, на перегоне Звезда - Чапаевск были подорваны опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку. На месте работают сотрудники Росгвардии и саперы, уточняет издание. Российское государственное агентство РИА "Новости" сообщило о "хлопке" на том же перегоне со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Безенчукского района.

Официальный Telegram-канал Куйбышевской железной дороги заявил о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".