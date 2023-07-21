21 июля 2023 г. 13:59

СМИ: В России задержали Игоря Гиркина-Стрелкова

 
ru.DELFI.lt
Igoris Girkinas
Igoris Girkinas
ФОТО: AP / Scanpix

Сотрудники правоохранительных органов России задержали военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова. Об этом сообщает российское РБК со ссылкой два источника в правоохранительных органах, также эту информацию подтвердил его адвокат Александр Молохов.

Силовики забрали Гиркина из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание провели по заявлению бывшего сотрудника ЧВК “Вагнер”, пишет издание.

Meduza сообщает, что в телеграм-канале Гиркина появился пост от его супруги Мирославы Регинской. Она сообщила, что в 11:30 к ним приехали представители российского Следкома. Самой жены дома не было.

“Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил”, - говорится в посте.

Напомним, 17 ноября Окружной суд Гааги признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в сбитии "Боинга" MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек.

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