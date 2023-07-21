СМИ: В России задержали Игоря Гиркина-Стрелкова

Силовики забрали Гиркина из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание провели по заявлению бывшего сотрудника ЧВК “Вагнер”, пишет издание.

Meduza сообщает, что в телеграм-канале Гиркина появился пост от его супруги Мирославы Регинской. Она сообщила, что в 11:30 к ним приехали представители российского Следкома. Самой жены дома не было.

“Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил”, - говорится в посте.