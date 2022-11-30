СМИ: в России может закрыться каждый второй торговый центр

В банкротном и предбанкротном состоянии уже находятся не менее 200 моллов, в обозримом будущем их число может увеличиться на 70-100 объектов, рассказал управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

Президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и Йармарка Александр Перемятов отметил, что в настоящее время каждый второй торговый центр под угрозой. Эксперт исходит из того, что в каждой локации располагаются как минимум два конкурирующих ТЦ. "Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента", — добавил он.

С таким мнение согласен и генеральный директор компании "Этерна" Дмитрий Томилин. По его словам, каждый второй ТЦ, действительно, находится в зоне риска из-за высокой закредитованности и снижения доходов

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко считает, что под ударом могут находиться три из четырех моллов и на рынке останутся только крупные игроки.

По работе торговых центров сильно ударил уход из России западных брендов, полагает Томилин. По его словам, процесс этого ухода растянулся во времени, и моллам сложно принимать решения по своей дальнейшей стратегии.

Согласно данным консалтинговой компании Nikoliers, доля иностранных ретейлеров "на паузе" в московских ТЦ доходит до 30%. Когда пустых площадей в молле становится более 30%, начинается неминуемое «скатывание в банкротную яму", пояснил Перемятов.

По данным "Авито Недвижимости", с января по октябрь 2022 года в России объем предложения ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м вырос на 14%. На портале DA (сервис "Сбера") продается более 20 моллов стоимостью от 1 млрд руб. до 8,3 млрд руб.

"Сейчас прослеживается тренд на продажу небольших торговых центров во многих регионах России, причем в центральных частях городов их нередко выкупают по стоимости земельного участка для сноса. Затем категорию земель меняют и начинают строительство на участке, в том числе и многоквартирных домов", — отметил глава департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Лескин.

После начала боевых действий на Украине об уходе из России объявили Zara, H&M, Nike, Levi Strauss & Co, Marks & Spencer, Sephora.

По данным "Известий", российские торговые центры уже начали массово подавать иски на зарубежные бренды, которые приостановили свою работу в стране, не освободив при этом торговые площади. Суды завели 14 дел в отношении H&M, Victoria’s Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и других компаний. Арендодатели намерены компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за время простоя.