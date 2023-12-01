СМИ: в России аварийно сел Boeing-737 с 422 людьми на борту

"Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы", — говорится в заявлении.

В 9.34 (1.34 мск) самолет совершил посадку в воздушной гавани города без происшествий.

По информации пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, речь идет о Boeing-777. Специалисты выявили техническую причину неполадки, сейчас ее устраняют.

"На борту Boeing-777 находилось 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Воздушное судно самостоятельно освободило ИВПП (искусственную взлетно-посадочную полосу) по рулежной дорожке и далее было отбуксировано на стоянку", — уточняется в сообщении.

В самом "Аэрофлоте" подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме с соблюдением мер безопасности.