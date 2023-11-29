СМИ: в МИД РФ заявили, что Россия готова к войне с НАТО

На вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта российский чиновник российскому изданию "Известия" сказал: "Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами".

В традиционной для российских чиновников высокомерной манере он добавил, что якобы нельзя "бесконечно посягать" на интересы России и что "люди которые продолжают испытывать нас на прочность, они видимо, уверовали, что пределов их собственной игре на повышение ставок нет, но они могут оказаться в числе в пух и прах проигравшихся на этой площадке"