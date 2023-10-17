СМИ: тамбовский хлебозавод начал выпускать FPV-дроны

"Это доброволец Тарас, который любезно согласился нам помочь, — говорит гендиректор хлебокомбината Юрий Чичерин, показывая на манекен за рулем "буханки". — У манекена ярко накрашены губы, но для настоящих европейцев это приемлемо".
В репортаже рассказывается, что "Бекас" несет почти полтора килограмма тротила.
"Хотите батоны? А хотите дроны? — говорит автор репортажа "Вестей" Александр Рогаткин. — Представляете, они еще пахнут свежим хлебом!"
В репортаже сообщается, что ежесуточно с конвейера выходит порядка 30 тонн хлеба. Дронов — 230–250 штук в месяц, утверждает первый замгендиректора Александр Рудик. Дроны делают слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики. "Какие-то детали закупают на рынках юго-восточной Азии, что-то печатают на 3D-принтере", — говорит диктор.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.