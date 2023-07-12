СМИ связали мятеж Пригожина с его тяжелой болезнью

Один из собеседников "Проекта" рассказал, что Пригожин долгое время лечился от рака и проходил серьезную терапию, сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен". Пригожину пришлось соблюдать строгую диету — один из его сотрудников в качестве примера привел то, что лишь однажды видел, как основатель ЧВК "Вагнер" пьет лимонад.
После начала мятежа силовики проводили обыск по месту проживания Пригожина, а СМИ опубликовали фотографии, на одной из которых была комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором, напоминает издание. Авторы считают это одним из аргументов в пользу версии о том, что Пригожин переживает из-за состояния своего здоровья.
По данным издания, Пригожин лечился в элитной клинике "Согаз", о которой Reuters и другие СМИ рассказывали как о больнице для наемников ЧВК "Вагнер". В списке VIP-клиентов клиники журналисты ранее обнаружили некого Дмитрия Исааковича Гейлера. При обысках у Пригожина обнаружили паспорт на имя этого человека, но с фотографией мятежника, уточняет «Проект».
Знакомые Пригожина не исключают, что проблемы со здоровьем могли повлиять на его решение начать мятеж, утверждают авторы расследования. "Это человек с вырезанным желудком и кишками!" — цитирует издание одного из знакомых основателя ЧВК "Вагнер".
"Проект" считает общественно значимой информацию о состоянии здоровья человека, которому Владимир Путин доверяет руководить армией, подчеркивается в расследовании.