СМИ связали мятеж Пригожина с его тяжелой болезнью

Один из собеседников "Проекта" рассказал, что Пригожин долгое время лечился от рака и проходил серьезную терапию, сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен". Пригожину пришлось соблюдать строгую диету — один из его сотрудников в качестве примера привел то, что лишь однажды видел, как основатель ЧВК "Вагнер" пьет лимонад.

После начала мятежа силовики проводили обыск по месту проживания Пригожина, а СМИ опубликовали фотографии, на одной из которых была комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором, напоминает издание. Авторы считают это одним из аргументов в пользу версии о том, что Пригожин переживает из-за состояния своего здоровья.