По данным собеседника агентства, Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.
Сама Навальная ничего об этом не сообщает. Последнее обновление в ее "Инстаграме" опубликовано неделю назад.
Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовала в акциях протеста 23 января и 31 января. Полиция задерживала ее вскоре после того, как она выходила на улицу. 1 февраля ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновной в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 российского административного кодекса (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения).
27 января в квартире около метро "Автозаводская", где находилась Навальная, несколько часов проводились обыски.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами (4)
Правительство Литвы в среду приняло решение с 15...
Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (32)
Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...
Официально: с понедельника в Литве откроются некоторые магазины и салоны красоты (3)
Магазины промтоваров площадью до 300 кв. м, массажные...
Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов (6)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...
От виктимблейминга до заговора извне. Как в Беларуси реагируют на протесты в России и в чем сходство и разница реакций властей? (24)
В Беларуси и России разные поводы для протестов, но...