"Неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников сотрудников - супругов и детей, рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома".
"Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы умные", - сообщил еще один источник в газовой монополии. Собеседник "Верстки" утверждает, что за исполнением распоряжения будет присматривать служба безопасности "Газпрома", а сообщили о запрете несколько дней назад.
"У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника.
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