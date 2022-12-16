"Неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников сотрудников - супругов и детей, рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома".

"Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы умные", - сообщил еще один источник в газовой монополии. Собеседник "Верстки" утверждает, что за исполнением распоряжения будет присматривать служба безопасности "Газпрома", а сообщили о запрете несколько дней назад.

"У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника.