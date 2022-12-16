aA
Некоторым сотрудникам российских нефтегазовых госкомпаний запретили выезжать за границу, утверждает издание "Верстка", ссылаясь на источники в "Газпроме" и "Роснефти". По его данным, в первом случае речь идет о всех сотрудниках, во втором - только о руководящем звене.
„Gazprom“
„Gazprom“
© Reuters / Scanpix

"Неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников сотрудников - супругов и детей, рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома".

"Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы умные", - сообщил еще один источник в газовой монополии. Собеседник "Верстки" утверждает, что за исполнением распоряжения будет присматривать служба безопасности "Газпрома", а сообщили о запрете несколько дней назад.

"У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

В Госдуме хотят отменить наказание за преступления, совершенные "в интересах" РФ в Украине

Депутаты Госдумы на заседании одобрили в первом чтении...

Поток граждан России в Литву сократился более чем вдвое

Поток граждан Российской Федерации в Литву сократился...

TOP новостей

У части жителей Литвы со следующего года зарплата "на руки" уменьшится

Жителей Литвы, откладывающих деньги на пенсию в фондах...

Футбольный эфир Delfi: Чемпионат мира достиг своей кульминации — итоги и прогнозы

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

HIMARS Arvydas Anušauskas

Литва заключила с США договор на закупку реактивных систем залпового огня HIMARS

В четверг, 15 декабря, Литва подписала договор с США на...

Вильнюсец возмущен забастовкой водителей общественного транспорта: это насмешка над людьми

"На той неделе жители столицы мерзнут на остановках...

Режим Лукашенко наносит вред Литве: на границе идет экономическая борьба

На части границы Литвы и Беларуси стоят физические...