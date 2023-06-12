В течение последней недели Шойгу был довольно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь внушить, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции, подчеркивается в твите британского Минобороны.

В частности, российский министр дал по меньшей мере два комментария, касавшихся оборонительных операций РФ, а также украинских потерь, которые он серьезно преувеличил.



Кроме того, Шойгу призвал оборонную промышленность России удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт. "Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", - считают в министерстве обороны Великобритании.