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Министр обороны России Сергей Шойгу пытается поддерживать свой положительный имидж на фоне "все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников", отмечает военная разведка Великобритании.
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
© Itar-Tass / Scanpix

В течение последней недели Шойгу был довольно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь внушить, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции, подчеркивается в твите британского Минобороны.

В частности, российский министр дал по меньшей мере два комментария, касавшихся оборонительных операций РФ, а также украинских потерь, которые он серьезно преувеличил.


Кроме того, Шойгу призвал оборонную промышленность России удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт. "Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", - считают в министерстве обороны Великобритании.

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Deutsche Welle

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