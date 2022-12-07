СМИ: Россия подготовила три сценария на введение потолка цен на нефть

Один из сценариев предусматривает полный запрет на продажу нефти тем, кто поддержал ограничения. В таком случае поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7.
Второй вариант, по словам источников "Ведомостей", - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимально возможной скидки для российской нефти Urals по отношению к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Россия может ответить на введение "ценового потолка" “полом” на цену нефти. Речь идет о минимальной цене на российскую нефть или как раз об определенных максимальных скидках - увеличить их будет невозможным.
Экономисты считают, что потолок в 60 долларов за баррель довольно щедрый. В ноябре российская нефть стоила в среднем 66 долларов за баррель - она еще до введения ограничения торговалась с существенной скидкой к ценам на рынке.
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