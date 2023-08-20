СМИ: РФ готовит альтернативу "зерновой сделке"

Россия совместно с Турцией и Катаром планирует экономическое соглашение, в рамках которого речь идет о поставках зерна в страны, остро нуждающиеся в нем, в основном, - в государства Африки. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила на своем сайте газета Bild. Она ссылается на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.