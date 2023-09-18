СМИ "раскопали" прокремлёвский "Диалог", который пиарит Минобороны России и создает фейки об Украине

"Диалог" отвечает также за так называемые Центры управления регионом - эти организации по сути отвечают за пиар властей различных российских регионов. Речь идёт о создании и ведении пабликов в соцсетях не только администраций, но и подотчётных им организаций, в том числе школ. В расследовании приводятся цитаты из методических указаний "Диалога" по ведению пабликов. "Согласно методичке в школьном паблике почему-то обязательно должны публиковаться новости о решениях президента и правительства, о работе местного губернатора, об успехах России в науке и спорте", а с началом войны в Украине - и о ней. Один из проектов "Диалога" - "встраивание учителей в патриотическую тематику".