СМИ: Путин призвал силовиков СНГ объединиться

"Обострились устаревшие и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, и глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Более того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", сказал Путин.

По словам Путина, помимо организованной преступности, терроризма и наркоторговли, СНГ угрожают "радикализм и экстремизм", а кроме того, существуют риски "экономической, информационной, технологической, биологической безопасности".

Путин считает, что все это требует "согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работы, цель которой - обеспечить "стабильность" СНГ".