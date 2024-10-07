СМИ: Путин не приезжает в Сочи, опасаясь дронов ВСУ

В исследовании говорится, что в первый год войны Путин не изменял своим привычкам, принимая в резиденции президентов Турции, Азербайджана и Казахстана, премьера Армении и правителя Беларуси . Но всё резко изменилось в 2023 году, когда Сочи начали активно атаковать беспилотники. Так, 20 сентября того же года близ сочинского аэропорта из-за удара дрона взорвалась цистерна с топливом. Новые атаки произошли 1 и 14 октября: в первом случае украинская разведка утверждала, что БПЛА попал на территорию аэропорта - по вертолетной площадке, которой мог пользоваться российский президент во время своих визитов.

По данным „Проекта“, Путин до начала объявленной им полномасштабной войны против Украины проводил в „Бочаровом ручье“ примерно один месяц ежегодно, в основном в „бархатный сезон“ осенью. Кроме того, у Путина, как отмечает издание, была традиция именно в этом месте праздновать 12 мая день рождения бывшей гимнастки Алины Кабаевой - матери двух его сыновей.

В феврале 2024 года в резиденции президента РФ „Бочаров ручей“ в Сочи начали сносить главное здание, выяснил „Проект“, изучив спутниковые снимки. Согласно этим данным, снос здания завершился в марте. Сейчас на его месте - котлован, вокруг которого работает строительная техника, следует из фотографий, сделанных в мае.

Владимир Путин был в Сочи между атаками, на свой прошлый день рождения, где, среди прочего, провел встречу с главой непризнанной Абхазии Асланом Бжанией. Именно тогда он осознал угрозу и испугался, сообщают расследователи, ссылаясь на информацию от „знакомого президента“. Официально Путин пробыл здесь лишь восемь дней за год, очем свидетельствует информация на сайте Кремля: последний раз он был в Сочи в марте 2024 года - для встречи с главой Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ) Рафаэлем Гросси.

Именно в этом здании в 2008 году Путин принимал президента США Джорджа Буша-младшего, а с 2014 года проводил регулярные совещания с руководством министерства обороны. Однако с 2022 года эти встречи уже не проводились, уточняют журналисты.

При этом встречу с Рафаэлем Гросси и гендиректором „Росатома“ Алексеем Лихачевым 6 марта 2024 года Путин провел в другом здании, оно было построено у южной границы резиденции после Олимпиады в Сочи в 2014 году и называется „Бочаров ручей - 2“, говорится в расследовании.

СМИ: У Путина есть еще несколько резиденций и персональная железная дорога