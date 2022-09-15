Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали единство во время первой с начала войны в Украине встречи, передают агентства dpa и Reuters. Политики пообщались в четверг, 15 сентября, в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", - заявил президент РФ.

По словам Путина, Москва и Пекин совместно выступают за формирование "многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах".

Владимир Путин также заверил Си, что Москва твердо, на деле, придерживается принципа "одного Китая" и осуждает "провокации США и их сателлитов" в Тайваньском проливе.

В Кремле констатировали, что за первые семь месяцев 2022 года объем торговли РФ и КНР вырос на 25 процентов. В близкой перспективе годовой товарооборот будет доведен до 200 млрд долларов (200 млрд евро), подчеркивают в Москве.

Китай осудил санкции Запада против России

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что политики поддерживают "эффективные стратегические контакты" в телефонном формате.

"Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", - привели слова Си в Кремле.

Китай осудил санкции Запада против России и проявил понимание действий Путина в Украине, передало агентство Reuters. По его данным, председатель КНР назвал Путина "старым другом" и сказал, что Китай продолжит наращивать сотрудничество с РФ.

Си Цзиньпин 14 сентября посетил Казахстан в ходе первой после начала пандемии зарубежной поездки. После переговоров в Нур-Султане Си отправился в Узбекистан. В пятницу, 16 сентября, он продолжит участие в саммите ШОС в Самарканде. На саммите также присутствуют турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди.