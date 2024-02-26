СМИ: пропагандисту Соловьеву выделяют 1,5 млрд рублей из госбюджета второй год подряд

Как уточнила международная группа журналистов-расследователей, изучившая документы, утечка исходит из внутриполитического управления администрации президента — его возглавляет Сергей Кириенко. Всего бюджет разделен на три категории: президентские выборы, информационно-идеологическая война и «новые регионы». В сумме для этих категорий предусмотрели траты на 110 млрд рублей.

Согласно файлам, в 2024 году Соловьеву планировали выделить 3 млрд рублей, но в его графе стояло уточнение: «Ждем встречи Соловьева с президентом». В итоге финансирование оставили на прошлогоднем уровне. Также журналисты выяснили, что в этом году около 42 млн рублей выделили уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Деньги должны пойти «на выдворение детей из особой военной зоны оккупации».