СМИ: пропагандисту Соловьеву выделяют 1,5 млрд рублей из госбюджета второй год подряд

Как уточнила международная группа журналистов-расследователей, изучившая документы, утечка исходит из внутриполитического управления администрации президента — его возглавляет Сергей Кириенко. Всего бюджет разделен на три категории: президентские выборы, информационно-идеологическая война и «новые регионы». В сумме для этих категорий предусмотрели траты на 110 млрд рублей.
Согласно файлам, в 2024 году Соловьеву планировали выделить 3 млрд рублей, но в его графе стояло уточнение: «Ждем встречи Соловьева с президентом». В итоге финансирование оставили на прошлогоднем уровне. Также журналисты выяснили, что в этом году около 42 млн рублей выделили уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Деньги должны пойти «на выдворение детей из особой военной зоны оккупации».
Еще одной статьей расходов стал Институт развития интернета (ИРИ), гендиректором которого в 2021 году назначили прокремлевского медиаменеджера Алексея Гореславского. В прошлом году ИРИ выделили 22 млрд рублей, а в этом — 18 млрд рублей. Ровно за год до старта выборов президента Гореславский вместе с главой управления общественных проектов (УОП) администрации президента Сергеем Новиковым подготовили презентацию «Творческий контент к выборам».
В список фильмом, которые предназначены для создадания соответствующего эмоционального фона к президентским выборам, попали «Холоп 2», «Лед 3», «Бременские музыканты» и «По щучьему велению». Картины, считают авторы презентации, обеспечили «защиту национальных интересов, также культурных и общественных (традиционных) ценностей». Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о «качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде», следует из презентации. Также в списке присутствуют картины, прямо повествующие о войне в Украине.
«Медуза» выяснила, что авторы проектов не были поставлены в известность об использовании их работ в рамках президентской кампании. «Видимо, они [Гореславский и Новиков] просто примазываются к успешным проектам», — предположил один из собеседников журналистов.