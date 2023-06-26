СМИ: Пригожин остается под следствием

По его словам, постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Для принятия иного решения прошло слишком мало времени, пояснил источник издания.

Уголовное дело было возбуждено ФСБ в отношении Пригожина в ночь на субботу после того, как по его приказу подразделения ЧВК оставили места дислокации и двинулись маршем на Ростов-на-Дону, а затем на Москву.