26 июня 2023 г. 10:41

СМИ: Пригожин остается под следствием

 
Reform.by
J. Prigožinas
J. Prigožinas
ФОТО: Scanpix

Глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин остается под следствием. Об этом сообщил “КоммерсантЪ” со ссылкой на источник в прокуратуре.

По его словам, постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Для принятия иного решения прошло слишком мало времени, пояснил источник издания.

Уголовное дело было возбуждено ФСБ в отношении Пригожина в ночь на субботу после того, как по его приказу подразделения ЧВК оставили места дислокации и двинулись маршем на Ростов-на-Дону, а затем на Москву.

В субботу вечером сообщалось, что ситуация была урегулирована при посредничестве Александра Лукашенко. Евгений Пригожин переедет в Беларусь. Тогда же глава ЧВК отозвал своих бойцов. При этом появились сообщения о прекращении уголовного дела против него, возбужденного по статье 279 УК РФ, предполагающей ответственность за вооруженный мятеж. Об этом в частности рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что гарантией является слово Владимира Путина.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Reform.by
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии