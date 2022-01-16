Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не отверг однозначно идею о возможном размещении Москвой наступательных вооружений на территории Украины. В распоряжении журналистов агентства Bloomberg оказалась расшифровка интервью Пескова американскому телеканалу CNN, которое должно выйти днем в воскресенье, 16 января, в передаче " Fareed Zakaria GPS".

В статье агентства, посвященной этому интервью Пескова, говорится, что официальный представитель Кремля произнес следующую фразу: "Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины". Вместе с тем, он указал, что речи о военных действиях в отношении Украины не идет.

Ранее, 14 января, представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что российская сторона, "возможно, готовит диверсионные операции, направленные против собственных (пророссийских. - Ред.) сил" в Донбассе, и фабрикуют провокации в социальных СМИ, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае провала дипломатии, напоминает Bloomberg.

В интервью CNN Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления, отмечает агентство.

Песков о переговорах России и Запада

Комментируя переговоры России с США и НАТО, Песков, согласно материалу Bloomberg, заявил следующее: "Между нами есть определенное понимание. Но в целом, в принципе, сейчас мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает беспокойство".

Кроме прочего, в ходе интервью Песков повторил призыв России к НАТО гарантировать отказ от приема в состав альянса Украины. "Потому что иначе это (вступление Украины в НАТО. - Ред.) будет юридически возможно", - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки указала, что если вторжение России в Украину все-таки произойдет, оно случится в период между серединой января и серединой февраля.

Со своей стороны, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times за 15 января отметила, что в Белом доме заинтересованы в продолжении диалога с Москвой.