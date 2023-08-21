СМИ: Песков больше не появляется на публике

По общедоступным данным, последнюю пресс-конференцию представитель Кремля провел 4 августа, а через два дня в газете The New York Times появилось его интервью , в котором появились двусмысленные заявления Пескова о том, что выборы в России - "фальшивая демократия" и "дорогая, дорогая бюрократия".

В том же интервью он заявил, что Владимир Путин будет переизбран президентом страны в следующем году, набрав более 90% голосов. В день выхода этого интервью г-н Песков заявил российским СМИ, что его слова были искажены и неправильно истолкованы. Это его последний комментарий на данный момент, больше господин Песков в СМИ не появлялся.