СМИ: Москва репетирует ядерную атаку

Россия делает еще один шаг вперед в своих ядерных угрозах: в среду российская армия запустила несколько баллистических ракет, объяснив это подготовкой массированного ядерного ответа на возможное внешнее нападение. Учения прошли в Плесецке, примерно в 800 километрах к северу от Москвы.

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник штаба армии Валерий Герасимов внимательно следили за манёврами из Москвы.

С момента начала вторжения в Украину Россия несколько раз озвучивала атомную угрозу, хотя ее ядерная доктрина предусматривает использование такого оружия исключительно в оборонительных целях в случае нападения, которое угрожает самому существованию государства.