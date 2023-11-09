СМИ: крупнейший НПЗ Болгарии тайно помогает России продавать нефть на мировых рынках

Расследование показало, что вместо того, чтобы просто удовлетворить внутренний спрос, нефтеперерабатывающий завод Neftochim Burgas начал использовать исключение для Болгарии, для того, чтобы способствовать продаже российской нефти на мировых рынках.

Болгария стала четвертым по величине покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю, уступая лишь Индии, Китаю и Турции.

В то же время данные 2023 года показали, что объемы нефти, которые закупает Болгария, нельзя объяснить энергобезопасностью этой страны.

Исключение предусматривало, что Болгария не может перепродавать импортируемую российскую нефть другим странам.

После введения Евросоюзом санкций против российской нефти, для Болгарии сделали исключение, которое объяснили национальной безопасностью страны в отношении поставок энергоносителей.

Расследование показало, что нефтеперерабатывающий завод уже принес в бюджет РФ примерно 1,1 миллиарда евро налогов.

Это выявило совместное расследование Global Witness, Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD).

Данные Евростата показывают, что с марта по июль 2023 года Болгария экспортировала в ЕС 304 тыс тонн нефтепродуктов. За этот же период нефтеперерабатывающий Neftochim Burgas импортировал 2,1 миллиона тонн российской нефти и только 216 000 тонн нерусской нефти.

При этом, Кремль получает двойную выгоду от организованной через Burgas торговли: один раз в виде налогов, взимаемых с производства и экспорта нефти, купленной нефтеперерабатывающим заводом, и второй раз - от налогов, которые платит "Лукойл", вторая по величине компания России и конечный владелец 99% нефтеперерабатывающего завода Neftochim Burgas.

"В то время как страны ЕС испытывают бремя эмбарго, Burgas покупает российскую нефть со значительными скидками у "Лукойла" и продает продукты нефтепереработки на мировом рынке", - отметили расследователи.

По оценкам анализа CREA, только морской экспорт нефтепродуктов через Болгарию оценивается в 984 миллиона евро за первые 10 месяцев 2023 года.

Логику действий этого предприятия легко объяснить, если учесть, что его контрольный пакет акций принадлежит и управляется российским гигантом ископаемого топлива "Лукойл".

Расследователи также не исключают, что к реэкспорту российской нефти причастны и двое меньших нефтеперерабатывающих заводов Болгарии.

При этом, некоторые продукты нефтепереработки, которые Болгария экспортировала в Румынию (что составляет 52% всего экспорта ЕС), также могли быть отправлены непосредственно в Украину.

Burgas не только создал черный ход для российской нефти в ЕС. Нефтеперерабатывающий завод также экспортирует продукцию в другие юрисдикции, в которых применено эмбарго в отношении российской нефти, таких как Соединенные Штаты. Данные судоходства показывают, что в этом году США импортировали более 70 000 тонн нефтепродукта из Burgas.

В то же время данные Евростата также показывают, что большое количество нефтепродуктов, объем которых трудно объяснить, было экспортировано без указания страны назначения.

На "Лукойле" говорят, что российская нефть необходима для бесперебойной работы завода в Бургасе.