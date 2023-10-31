СМИ: карантин перед встречей с Путиным сократили до пяти дней

На карантин участников встреч с Путиным отправляют с начала пандемии в 2020 году. Первоначально срок изоляции составлял две недели, летом этого года его сократили до одной.

Один из собеседников Faridaily уточнил, что изоляцию с тестированием на COVID-19, грипп и ОРВИ нужно соблюдать, если готовится встреча с Путиным тет-а-тет или планируется, что человек будет контактировать с президентом на близком расстоянии, например, сидеть рядом или пожимать руку. В случае отсутствия прямого контакта, достаточно сдать тесты, уверяет источник.

Ни вторжение в Украину, ни вакцинация президента от COVID-19, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным.

Это хорошо видно по фотографиям и видео публичных встреч президента России, отмечает Faridaily. Например, все совещания Путина с правительством проходят по видеосвязи, так как изоляция даже на несколько дней всех членов правительства одновременно парализует его работу.