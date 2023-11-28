СМИ: фонд дочери Путина купил долю в крупнейшем производителе БПЛА в России

 
Украинская правда
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA-ELTA

Возглавляемый дочерью российского диктатора Владимира Путина Катериной Тихоновой фонд "Национальное интеллектуальное развитие", более известный как "Иннопрактика", стал совладельцем крупнейшего производителя беспилотников в России.

Сообщается, что фонд купил долю в 10% в группе компаний "Геоскан", которая производит гражданские авиационные беспилотники, а также программное обеспечение для фотограмметрической обработки данных.

Сейчас основатель "Геоскана" Алексей Семенов владеет 87,5% компании, еще 2,5% контролирует гендиректор фирмы Алексей Юрецкий.

Для справки: Украина наложила санкции на "Геоскан" в начале июля 2023 года. Поводом для этого стало заявление главы правительства Башкирии Андрея Назарова о том, что на мощностях "Геоскан-Уфа" будут создавать беспилотники для войны в Украине.

До июля 2022 года "Геоскан-Уфа" входила в группу компаний "Геоскан", но Семенов продал 40% фирмы Венеру Мирзаянову − гендиректору компании "Урал-Трейдинг", у которой были оставшиеся 60%.

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