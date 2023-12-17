СМИ: более 900 российских военнослужащих подали иски к госпиталям

По информации издания "Верстка", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 900 военнослужащих РФ обратились с исками к госпиталям. Они жалуются на отказы медучреждений выдать справки о ранениях и завышение категорий годности с целью продолжения военной службы, пишет "Верстка" в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на статистику гарнизонных судов с марта 2022-го по декабрь 2023 года

"Одни военнослужащие не согласны с тем, что врачи оценили их травму как легкую и не выдали справку о ранении - без этого документа военные не могут получить денежную компенсацию от государства. Другие считают, что слишком больны, чтобы продолжать воевать", - поясняется в материале.

При этом из 866 исков к госпиталям, по которым уже были вынесены решения, удовлетворены лишь 35, отмечает издание. По его данным, массовая подача жалоб началась в августе 2022 года и еще более возросла после начала всеобщей мобилизации, а ее пик пришелся на середину 2023 года.