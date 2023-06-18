Bank of China ("Бэнк оф Чайна (Россия)", BoC) с 13 июня не принимает платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках государств Eвропейского Союза, а также Швейцарии, Великобритании и США, включая иностранные филиалы банков этих стран. Об этом сообщило в воскресенье, 18 июня, деловое издание о финансах и экономике Frank Media.

По его данным, уведомления от российской дочерней структуры Bank of China получили, в частности, ЮниКредит Банк и Акибанк. Исключение составляют банки - получатели группы BoC в соответствующих юрисдикциях.

По словам руководителя управления мониторинга финансовой группы "Финам" Дмитрия Леснова, через корреспондентские счета Bank of China прекращены переводы не только в юанях, но также в долларах США, евро и гонконгских долларах, уточняет агентство РБК.

"Решение принято не Китаем, а ЕС и США"

"Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня", - предположил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

Ранее стало известно, что Кремль занят распродажей части резервов в китайских юанях на фоне увеличения дефицита бюджета РФ.

Российская экономика сблизилась с китайской на фоне войны в Украине. Энергетические планы Москвы, в частности, предусматривают увеличение экспорта в Китай.

Двусторонняя торговля между КНР и РФ в 2022 году выросла на 34,3 процента до рекордного уровня в 1,28 трлн юаней (172,5 млрд евро). Лидеры стран поставили общую цель увеличить объем до 200 млрд долларов (182,5 млрд евро) к 2024 году.