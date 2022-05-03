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Президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на CNN и на чиновников США и Запада.
СМИ: 9 мая Путин может официально объявить войну Украине
© Itar-Tass / Scanpix

Как пишет CNN, 9 мая (известный как День победы) Путин, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить хотя бы о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Чиновники рассматривают сценарий, по которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая.

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По другим предположениям 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в понедельник, что у США есть "достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая".

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