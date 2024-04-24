Служившего панихиду по Навальному иерея запретили в служении

В документе указывается, что Сафронову запрещается проводить благословения, носить рясу и священнический крест. Кроме того, иерея понизили до псаломщика и отправили в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве для "выполнения тех поручений, которые определит ему настоятель". По окончании трехлетнего срока епитимьи, в зависимости от "отзывов с места несения послушаний", должно быть принято "решение о возможности его дальнейшего священнослужения".